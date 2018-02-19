Родственники Абдикерима Гапарова требуют привлечь сотрудников АКС за убийство

Родственники умершего руководителя аппарата Кыргызской государственной медицинской академии Абдикерима Гапарова требуют привлечь сотрудников АКС за убийство. Они обратились к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову с просьбой взять под контроль это дело.

Сегодня Бишкекский городской суд приступает к рассмотрению этого скандального дела. По словам Адыла Гапарова, сына Абдыкерима Гапарова, Октябрьский райсуд вынес совершенно неправомерный приговор, оправдав сотрудников Антикоррупционной службы ГКНБ.

В приговоре указывается, что смерть Гапарова — трагическое стечение обстоятельств, а у подсудимых отсутствовал преступный мотив. «Но моему отцу не оказали первую помощь. Нет видео самого момента задержания, а при осмотре обнаружено, что вся одежда на нем разорвана. Много вопросов, на которые нет ответа», — считает Адыл Гапаров.

Ранее в АКС ГКНБ обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении руководителя аппарата КГМА Абдикерима Гапарова, вымогавшего 30 тысяч сомов. Деньги он требовал в качестве «отката» за предоставление в аренду площади под размещение павильона на территории вуза.

25 февраля 2016 года сотрудники АКС задержали Абдикерима Гапарова в его служебном кабинете при получении взятки. После чего у подозреваемого резко ухудшилось самочувствие, он умер.

Родственники погибшего заявили, что силовики превысили служебные полномочия.