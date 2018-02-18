Проводили зиму. В Бишкеке отпраздновали Масленицу (фоторепортаж)

В Бишкеке сегодня отпраздновали Широкую Масленицу.

Масленица — один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование которого длится семь дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и кушают блины.

Во время гуляний люди поют, танцуют, устраивают конкурсы и потешные бои. После завершения празднования Масленицы сжигают чучело зимы на костре.

Символом и главным блюдом праздника являются блины — золотистые, круглые, горячие, символизирующие солнце.

Завершает праздничную неделю Прощенное воскресение — последний день Масленицы, в который по обычаю принято просить прощение у всех.

Завтра у православных христиан начинается Великий пост.