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Общество

Спецоперация в Алматы. Депутата подозревают в связях с контрабандистами

Задержанного накануне во время спецоперации в Алматы (Казахстан) депутата парламентской фракции «Кыргызстан» Дамирбека уулу Асылбека подозревают в связях с крупными казахскими контрабандистами. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, Генеральная прокуратура и МИД выясняют обстоятельства, при которых был задержан парламентарий.

МИД КР направил коллегам в РК ноту и ждет разъяснений.

По факту прокуратура Алматы возбудила уголовное дело. Все материалы носят гриф «секретно».

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что 15-16 февраля этого года при координации с Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Задержано 29 подозреваемых, в том числе и двое кыргызстанцев.

Дамирбек уулу Асылбек избирался в Жогорку Кенеш дважды — был членом четвертого созыва от бакиевской партии «Ак Жол». Затем избрался от партии «Кыргызстан».
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