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Общество

Ученые Кыргызстана хотят создать объединенный центр космических исследований

Ученые Кыргызстана хотят создать объединенный центр космических исследований. Об этом сообщает Национальная академия наук КР.

Сегодня здесь состоялась встреча ученых с вице-президентом по космическим технологиям Национальной компании «Казакстан Гарыш Сапары», космонавтом Айдыном Аимбетовым.

Вице-президент НАН КР Осмон Тогусаков отметил возрастающее практическое значение космического мониторинга (от оценки рельефа и природных ресурсов, качества посевных работ и до антикоррупционного контроля).

Мы обсудили возможности создания в Центральной Азии объединенного центра космических исследований, в работе которого непосредственное участие смогут принять и наши ученые.

Осмон Тогусаков

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