Ученые Кыргызстана хотят создать объединенный центр космических исследований. Об этом сообщает Национальная академия наук КР.
Сегодня здесь состоялась встреча ученых с вице-президентом по космическим технологиям Национальной компании «Казакстан Гарыш Сапары», космонавтом Айдыном Аимбетовым.
Вице-президент НАН КР Осмон Тогусаков отметил возрастающее практическое значение космического мониторинга (от оценки рельефа и природных ресурсов, качества посевных работ и до антикоррупционного контроля).
Мы обсудили возможности создания в Центральной Азии объединенного центра космических исследований, в работе которого непосредственное участие смогут принять и наши ученые.Осмон Тогусаков