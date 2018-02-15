Ученые Кыргызстана хотят создать объединенный центр космических исследований. Об этом сообщает Национальная академия наук КР.

Сегодня здесь состоялась встреча ученых с вице-президентом по космическим технологиям Национальной компании «Казакстан Гарыш Сапары», космонавтом Айдыном Аимбетовым.

Вице-президент НАН КР Осмон Тогусаков отметил возрастающее практическое значение космического мониторинга (от оценки рельефа и природных ресурсов, качества посевных работ и до антикоррупционного контроля).