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Общество

Хадж-2018. ДУМК не пустил на конкурс авиакомпанию из Таджикистана

Авикомпанию «Сомон Эйр» из Таджикистана не пустили на конкурс, объявленный Духовным управлением Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» соообщил представитель компании в Кыргызстане Талант Ысманов.

По его словам, ДУМК, не объяснив причину, не принял их заявку для участия в конкурсе.

«Наша компания девять лет занимается перевозкой паломников в Таджикистане. Мы в этом году тоже будем обеспечивать паломников Таджикистана авиатранспортом. Но есть все возможности параллельно работать с и муфтиятом Кыргызстана», — заявил Талант Ысманов.

Напомним, сегодня комиссия по поготовке к хаджу выбрала компанию Flaynas для перевозки паломников. По данным ДУМК, она была единственным участником конкурса.

В муфтияте так объяснили причину отказа компании «Сомон Эйр»: по условиям хаджа в конкурсе не могут участовать компании третьих стран.

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«Паломников должны перевозить только отечественные или авиакомпании Саудовской Аравии. Поэтому мы не приняли документы таджикской компании. А Flaynas — это компания Саудовской Аравии», — пояснил пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев.

Напомним, что в 2018 году хадж приходится на август. Отправка паломников в Саудовскую Аравию начнется в июле. Регистрация в Кыргызстане закончится 16 февраля в 17.00.
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