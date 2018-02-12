Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 12 февраля облачно и без осадков. День увеличился до 10 часов 24 минут: восход Солнца в 8.04, заход в 18.28. Воздух прогреется до +3 градусов.

Памятные даты

Международный день брачных агентств

По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет.

Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным. С каждым годом количество клиентов брачных агентств увеличивается, и от анкет, заполненных вручную, информация переместилась на веб-сайты в Интернете.

Масленица — начало сырной недели

Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника традиционно были — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины — круглые, румяные, горячие, раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру».

В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

— В «Асанбай-центре» продолжается выставка Всеволода Демидова.

Всеволод — художник-график, дизайнер, куратор, автор объектов, инсталляций, перформансов, хеппенингов. Родился в 1964 году в городе Баку, живет в Алматы.

— В оlolohaus в 18.30 состоится встреча «Места силы» с участниками клуба путешественников.

Места силы — особые районы нашей планеты, где присутствует мощная энергетика и люди могут ощущать сильное воздействие, которое проявляется как на физическом, так и на эмоциональном уровне. Расскажут о таких местах Кыргызстана и покажут фотоматериалы Влад Ушаков и Неля Омарова.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

- 10.00, отель Hayatt Regency - Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР проводит конференцию по интеграции кыргызских поставщиков и производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия в сеть оптово-распределительного центра (ОРЦ) «Росагромаркетинг»;

- 10.00, Жогорку Кенеш - заседания комитетов по бюджему и финансам; аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;

- 14.00, Жогорку Кенеш - заседание комитета по социальным вопросам образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Болеем за наших

— Теннисистка Ксения Пакина поборется за победу на международных соревнованиях в Бергамо (Италия).

— Продолжаются Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея). Подробно о выступлении кыргызстанцев читайте здесь.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

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