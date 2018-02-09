Минздрав попросили не придумывать цифры в отчетах

Цифры в статистических отчетах Министерства здравоохранения не соответствуют действительности. Об этом сегодня на коллегии в Минздраве заявила вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова.

Она попросила не придумывать цифры, а описывать реальную картину, и на коллегию приходить с предложениями для решения проблем.

«Вот тут вы пишете: «Обеспеченность медицинским персоналом в 2017 году составила 55 процентов». И говорите о семейных врачах. Я вам скажу, что в регионах нет никаких семейных врачей. Если даже есть, они уже в пожилом возрасте», — сказала Чолпон Султанбекова.

Вице-премьер-министр также удивилась зарплатному фонду ФОМС, который в год составляет 6-7 миллиардов сомов.

«ФОМС ни за что не отвечает, но они тратят огромные деньги. Мне кажется, надо пересмотреть их деятельность», — предложила она.