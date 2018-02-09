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Общество

МИД Кыргызстана заставляет посольства встречать неофициальные делегации

Дипломатов заставляют встречать приезжающих за границу кыргызстанцев, не являющихся членами официальных делегаций. МИД Кыргызстана направляет в посольства письма с требованием организовать встречу приезжающих соотечественников.

Как стало известно ИА «24.kg», очередное такое письмо получило посольство КР в Южной Корее. МИД просит организовать встречу в аэропорту для офицеров, приехавших на обучение. Сотрудники посольства считают это нецелесообразным.

«Мы должны организовывать встречи для высокопоставленных чиновников, но не всех приезжающих. Одно дело, если бы это были дети из малообеспеченных семей. Почему мы должны тратить силы и средства на встречу всех кыргызстанцев, приехавших за границу?» — недоумевают дипломаты.

Только расходы на бензин составляют $60-80. Более требовательным гостям покупают цветы, подарки, встречают хлебом-солью.

Однажды сотрудникам посольства КР в Малайзии пришлось встречать председателя Конституционной палаты, прилетевшего ночью. Утром он уже должен был улетать обратно. Ему предложили переночевать в гостинице. Но судья хотел погулять по ночному Куала-Лумпуру и посмотреть башни-близнецы. В итоге посольскому водителю пришлось сначала встретить прилетевших, вернуться в город, возить их по ночному городу, чтобы гости осмотрели достопримечательности, а утром вернуться в аэропорт.
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