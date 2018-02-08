В Кыргызстане станут взимать плату за пользование поверхностными водами. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.
«Сегодня хозяйствующие субъекты из-за отсутствия платы за пользование водой как за природный ресурс, низких ставок тарифов на услуги по поставке воды, ненадлежащего контроля водопользования и отсутствия адекватной степени ответственности используют их расточительно, нерационально», — отмечают в Минсельхозе.
Поверхностные воды — те, что текут или собираются на поверхности земли. Различаются озерные, речные, болотные и другие.
Водный кодекс КР предусматривает плату за пользование водой как за природный ресурс, однако с 1 октября 2016 года более не действует Временный порядок определения и взимания платы за пользование поверхностными водами.
Размер платы будет определяться на основании затрат госорганизаций и учреждений, занимающихся управлением, оценкой, охраной водных ресурсов, защитой от вредного воздействия, а также затрат на работу Государственной водной администрации и учета прогнозного уровня инфляции.
Объем забранной воды определяется на основании показаний измерительных приборов. При отсутствии таких приборов забор воды устанавливается согласно показателям времени работы и производительности технических средств.
Плата взимается со всех водопользователей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
— население, потребляющее воду на питьевые нужды;
— домашние хозяйства, забирающие воду непосредственно из водных объектов (естественных водотоков, озер), на нужды личного подворья, в том числе на полив приусадебного участка и водопой находящегося в домашнем хозяйстве скота, за исключением фермеров, забирающих воду из ирригационной сети (каналов, арыков);
— забор воды на нужды пожаротушения, ликвидацию стихийных бедствий и последствий аварий;
— санитарные и экологические попуски воды.
Кыргызстан использует 20-25 процентов от имеющихся водных запасов. Остальной сток поступает на территорию соседних государств: Казахстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан.