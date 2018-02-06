Суд Аиды Саляновой. Допрос свидетелей начали до возбуждения уголовного дела

В Бишкекском городском суде продолжаются прения сторон по уголовному делу в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Рассматривают апелляционную жалобу на приговор Ленинского райсуда.

Адвокат Рабига Сыдыкова указала, что в материалах дела есть опросные листы свидетелей по делу, датированные 28 ноября, 1 декабря и 5 декабря 2016 года, а дело в отношении Аиды Саляновой возбудили только 17 декабря.

Судья Ирина Воронцова прервала юриста и сказала, что она по три-четыре раза повторяет одни и те же комментарии и выводы, и попросила приступить к прениям подсудимую. Но Аида Салянова заявила, что ее адвокат не закончила выступление, и она не будет выступать, пока Рабига Сыдыкова не завершит.

Ирина Воронцова сделала Сыдыковой замечание и предупредила: если та будет повторяться, суд остановит ее речь. Получила замечание и адвокат Чинара Джакупбекова за пререкания с судом.

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии обвинения, будучи министром юстиции, она незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.

Ленинский райсуд приговорил Аиду Салянову к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения решения на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14.