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Общество

Дело Аиды Саляновой. Суд намерен удалить подсудимую из зала заседаний

В Бишкекском городском суде продолжают рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по уголовному делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Продолжаются прения сторон. 

Аида Салянова попросила предоставить ей дополнительные пять томов уголовного дела, которые включают в себя протоколы судебных заседаний первой инстанции. Она аргументировала свое требование тем, что они нужны ей для подготовки к прениям. Просьбу поддержала адвокат Рабига Сыдыкова. Однако председатель судейской коллегии Ирина Воронцова отказала, отметив, что протоколы не являются доказательной частью вины или невиновности подсудимой.

Ирина Воронцова также заявила, что если Аида Салянова не прекратит нарушать порядок и препятствовать прениям, она удалит ее из зала. 

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии обвинения, в 2010 году Аида Салянова, будучи министром юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. 

Ленинский райсуд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения решения на 12 лет, когда младшей дочери Аиды Саляновой исполнится 14. 
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