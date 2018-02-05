В Чуйской области за неделю задержали 30 пьяных водителей

С 29 января по 4 февраля в Чуйской области задержаны за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 30 водителей. Об этом сообщила пресс-служба УОБДД региона.

По ее данным, за время рейда выявлено 4 тысячи 518 нарушений правил дорожного движения: 52 факта управления без документов, 5 фактов управления автотранспортным средством без госномера, 13 случаев управления автомобилем с тонированными стеклами, 913 водителей не соблюдали скоростной режим, 153 не выполнили требования дорожных знаков и разметки.

Только за выходные возле авторынка «Азамат» в селе Военно-Антоновка за парковку в неустановленном месте сотрудники УОБДД эвакуировали более 20 транспортных средств.

В пресс-службе отметили: если вы стали свидетелем управления транспортом водителем в состоянии опьянения, можете сообщить об этом по номеру (0312)446422.