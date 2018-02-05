01:25
-8
USD 68.47
EUR 85.54
RUB 1.22
Общество

В Чуйской области за неделю задержали 30 пьяных водителей

С 29 января по 4 февраля в Чуйской области задержаны за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 30 водителей. Об этом сообщила пресс-служба УОБДД региона.

По ее данным, за время рейда выявлено 4 тысячи 518 нарушений правил дорожного движения: 52 факта управления без документов, 5 фактов управления автотранспортным средством без госномера, 13 случаев управления автомобилем с тонированными стеклами, 913 водителей не соблюдали скоростной режим, 153 не выполнили требования дорожных знаков и разметки.

Только за выходные возле авторынка «Азамат» в селе Военно-Антоновка за парковку в неустановленном месте сотрудники УОБДД эвакуировали более 20 транспортных средств.

В пресс-службе отметили: если вы стали свидетелем управления транспортом водителем в состоянии опьянения, можете сообщить об этом по номеру (0312)446422.

 
Ссылка:
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
«Агент 024»: Горожане возмущены «скрытной» работой сотрудников ГУОБДД
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Итоги недели. Более 160 водителей наказали в Бишкеке за неправильную парковку
Перед эвакуацией машины в Кыргызстане будут фотографировать и снимать на видео
В Кыргызстане законодательно запрещено публиковать видео с сотрудниками ГУОБДД
Чтобы знали! Ыманалы Саркулов рассказал о правилах эвакуации транспорта
На 383 миллиона сомов пополнился бюджет от штрафов нарушителей ПДД в 2017 году
Пять дней работы WhatsApp ГУОБДД: 500 сообщений, проверка связи и смайлики
Смог в Бишкеке. Экологи предлагают изменить правила дорожного движения
Популярные новости
Меня задержали на&nbsp;улице и&nbsp;хотят увезти в&nbsp;РОВД. Что делать? Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?
Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в&nbsp;работу Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в работу
Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии &#8470;&nbsp;47&nbsp;в Бишкеке Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии № 47 в Бишкеке
В&nbsp;медицинском центре в&nbsp;Корее в&nbsp;коме находится кыргызстанец. Ищут его родных В медицинском центре в Корее в коме находится кыргызстанец. Ищут его родных
Бизнес
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00
Мобильный оператор&nbsp;О! объявил о&nbsp;снижении цен на&nbsp;роуминг в&nbsp;Турции Мобильный оператор О! объявил о снижении цен на роуминг в Турции
Синергия смелых решений. В&nbsp;Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов Синергия смелых решений. В Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов