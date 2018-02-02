В Кыргызстане стартует запись на Общереспубликанское тестирование

В Кыргызстане 15 февраля начинается регистрация на Общереспубликанское тестирование. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центре оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

Продлится регистрация до 6 апреля включительно. Сам тест запланирован на 14–19 мая.

Стоимость, как и в 2017-м, составляет 320 сомов за основной и каждый предметный тест.

Предметы остаются прежними: основной тест, химия, биология, физика, история, математика и английский.Зарегистрироваться на ОРТ можно по месту обучения, а выпускникам прошлых лет — в отделе образования (лучше по месту жительства).

На сайте ЦООМО можно будет ознакомиться с датами сдачи теста и списком необходимых документов. Абитуриенту, достигшему 16-летия, обязательно нужен паспорт.