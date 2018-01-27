Цветочные секреты: розы любят водку, а на помолвку дарят незабудки

Сумасшедший запах еще не раскрывшихся бутонов роз сводит с ума, как только переступаешь порог цветочного павильона Инны Гильмановой. Здесь же сбоку скромно примостились веселенькие фрезии. Когда за окном лютует зима, от оранжевых цветочков становится теплее и уютней...

Я, естественно, не могла не поинтересоваться, как часто наши женщины дарят своим избранникам цветы.

В нашем обществе существует стереотип, что цветы можно дарить только приверженцам однополой любви. Инна Гильманова

«Дарят, но почему-то не цветы. А, скажем так, букеты из носков, виски, рыбы. Цветы дарить не принято. Я помню, как-то предложила одной барышне на День святого Валентина преподнести отличный мужской букет. Так она чуть ли не обиделась на меня. Говорит, что ее парень — настоящий мужчина, традиционной ориентации», — смущенно говорит Инна.

Фото из личного архива. Композиция из виски

Кстати, к мужским цветам относятся и гвоздики. Это, как поведала моя собеседница, вообще универсальный цветок.

Правда, их давно не видно на цветочных прилавках. Моя визави рассказала, почему. «Гвоздика, если вы помните, у нас всегда ассоциировалась с мужским праздником — 23 февраля. Только ее и выращивали в СССР. Даже на тематических открытках изображали георгиевскую ленту и красную гвоздику рядом. Хотя они бывают разных цветов, есть даже черные. Но в последнее время считается, что гвоздику нужно приносить только на похороны. Хотя это вовсе не символ траура», — качает головой флорист.

Меня очень обижает такое несправедливое отношение к этой бархатистой красавце. Инна Гильманова

Цветочных дел мастер

Инна может рассказывать о своих благоухающих питомцах часами. Разведением цветов и составлением букетов она занимается уже 18 лет. Летом и весной продает выращенные ею тюльпаны, георгины, хризантемы, фрезии, пионы.

«Кстати, последний, пожалуй, можно назвать моим фаворитом. Вы знаете, что если его правильно хранить, он может пролежать три месяца? Шикарные такие бутоны!» — говорит женщина.

Фото из личного архива. Настольная композиция

В царство цветов Инна попала случайно. Подменяла свою сестру Таню, которая подрабатывала в цветочном павильоне, да так и осталась среди ароматной флоры.

«У меня все растет, не поверите. Даже алоэ. В магазине, где я работала в начале моей карьеры, смахивая пыль с подоконников, случайно сбила неловким движением кактус. Горшок разлетелся. Я так испугалась, что меня накажут, и решила вылечить растение. Забрала его домой, пересадила. И сейчас он цветет. А когда жил в магазине, ни разу цвет не давал», — улыбается Инна.

После долгих уговоров флорист согласилась открыть секреты, как правильно ухаживать за цветами и что делать, чтобы подаренные букеты стояли не сутки, а радовали глаз как минимум две недели.

Оказывается, цветы нужно правильно поливать, общаться с ними, ставить им музыку.

Цветок — живой организм. Он не любит одиночества. Я всегда со своими разговариваю. Из музыки мои предпочитают, к примеру, дискотеку 1980-х. Вы же, когда заводите кошку или собаку, заботитесь о животном? И цветок так же требует вашего внимания. Инна Гильманова

«Нельзя ставить цветы на солнцепек или зимой на подоконник: получается, что с одной стороны дует от окна, а снизу его подогревает батарея. Запомните: комнатные цветы не любят жару и духоту, им нужна прохлада и витамин D, то есть солнечные лучи. Но прямое попадание им только вредит. Купите специальную лампу и устройте своим цветам щадящий климат-контроль», — советует Инна.

От профессионала я узнала, как правильно поить цветы. Оказывается воду надо лить не в горшок, а в блюдце, на котором он стоит.

«Когда вы сдабривайте водой ваше растение сверху вниз, то создается иллюзия, что вы обильно полили цветок. На самом деле вы намочили только верхний слой почвы. До корней вода не дошла, и поэтому цветок засыхает. Воду нужно наливать в подставку под горшок, тогда он будет пить из нее. Для чего, собственно, и придуманы дырки в цветочных горшках», — поведала цветочных дел мастер.

Любители выпить

Среди цветов, как и в любом живом социуме, есть свои «алкоголики». Инна Гильманова рассказала, что лидирует в этом сомнительном рейтинге царица цветов — роза. Инна Гильманова

50 граммов

Чтобы эта длинноногая красавица стояла долго, добавьте в воду комнатной температурыводки. Она нейтрализует содержащиеся в воде вредные компоненты. Уважает водку и георгин. А чтобы, к примеру, долго стояли ромашки, их надо выпарить в кипятке. Ножка-то у них полая. Инна Гильманова

Инна — единственный флорист в своей семье. А любовь ее к цветам пришла уже здесь, в Кыргызстане. Она родом из Магадана, где климат, как известно, суровый. «Поэтому, приехав сюда, я, открыв рот, ходила и смотрела на цветущие урюк и яблони. Я никогда такого не видела! Может, поэтому я и занялась цветами — хотела, чтобы вокруг меня всегда был сад», — рассказала моя собеседница.

Фото из личного архива. Детский букет

Инна Гильманова не просто умеет ухаживать за цветами и составлять из них целые живописные полотна, она знает, что означает каждое растение. К примеру, цветок шалфея (это средство, которым мы привыкли полоскать горло при ангине) означает любовь. А вовсе не роза.

Если же молодой человек хочет попросить руки и сердца своей дамы, пусть преподнесет незабудки. Вот уж не думала, что обыкновенный сорняк символизирует помолвку.

«Нет некрасивых цветов. Все они хороши и цветут, поскольку только так могут размножаться», — пояснила Инна.

Женщина нежно погладила стоящее в углу ее салона дерево. «Это бонсай. Мне его из Китая привезли. Видите, как разросся, а был крохотный. Главное — правильный уход», — рекомендует флорист.

И тут же сокрушается: в Кыргызстане дарить цветы не умеют, а ремесло флориста до сих пор считается чем-то вроде несерьезного увлечения. «Поэтому на международном уровне среди флористов мы занимаем одно из последних мест», — сетует Инна.

Я попросила ее продемонстрировать искусство составлять настольный букет. У меня самой не получилось. Уронила флористическую губку. Видимо, цветоводство — это все же не мое.

Фото из личного архива. Цветочно-шоколадный набор

Женщина рекомендует: не бойтесь дарить цветы, научитесь это делать, и помните, что самый дорогой цветок тот, который подарен с любовью.