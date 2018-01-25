Хмурая кошка Грампи Кэт отсудила $700 тысяч за нарушение авторских прав

Кошка, прославившаяся в Интернете благодаря необычайно угрюмому виду, получила $710 тысяч по делу об авторском праве в федеральном суде штата Калифорния. Об этом сообщило ВВС.

Компания Grumpy Cat Limited подала в суд на владельцев американской кофейной компании Grenade за нарушение договора об использовании изображения хмурой кошки.

Компания имела право использовать образ сердитой кошки для продажи напитка Grumppuccino, но наряду с ним продавала и другие продукты Grumpy.

Кошка, настоящее имя которой Тардар Соус, стала суперпопулярной в 2012 году после того, как ее фотографии появились в Интернете.

Фото кошки, первоначально опубликованное на сайте Reddit братом ее владелицы Табаты Бундесен, быстро превратилось в интернет-мем с забавными текстовыми подписями.

В 2013 году компания Grenade Beverage, принадлежащая отцу и сыну Нику и Полю Сэндфордам, заключила сделку на $150 тысяч по продаже охлажденных кофейных напитков с хмурой кошкой на упаковке. Но в 2015-м Grumpy Cat Limited подала в суд на производителя за нарушение условий контракта.

В иске сообщалось, что Grenade Beverage, продавая жареный кофе и футболки Grumppucino, грубо нарушил авторские права и товарные знаки компании, управляющей правами кошки.

Фото GETTY IMAGES. Сестры Бундсен заработали на своей знаменитой кошке целое состояние

Владельцы кофейной сети в ответ заявили, что кошка и ее владельцы не выполняли договор со своей стороны, так как не упоминали их бренд в социальных сетях и на телевидении. Представителям кошки ставили в вину, что при заключении контракта было обещано, что животное примет участие в фильме, где снимутся голливудские актеры Уилл Феррелл и Джек Блэк, но этого не произошло.

Тем не менее суд принял сторону кошки и ее владельцев, предписав выплатить $710 тысяч за ущерб, нанесенный из-за нарушения авторских прав и товарных знаков, а также $1 за ущерб, нанесенный нарушением договора.

Courthouse News сообщает, что сама знаменитая кошка на непродолжительное время появилась на судебном заседании, но не присутствовала при вынесении решения.