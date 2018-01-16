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Общество

Прошедшим проверку кафе и ресторанам Кыргызстана будут выдавать стикеры качества

Кабинет министров Кыргызстана утвердил положение о порядке информирования населения об уровне безопасности услуг общепита. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ апарата правительства.

По его данным, по результатам проверки уполномоченным органом (территориальным подразделением) в области санитарно-эпидемиологического благополучия будут выдаваться следующие стикеры:

— требованиям соответствует;

— требуются незначительные улучшения;

— требуются значительные улучшения.

Стикеры должны быть прикреплены на видных местах: витринах, дверях, окнах или стенах.
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