Муфтию Кыргызстана подарили сборник собственных проповедей и эпос «Манас»

Муфтию Кыргызстана Максату ажи Токтомушеву подарили памятные диски с его проповедями и эпосом «Манас».

В ходе недавнего визита в Бишкек президент Ассоциации IPChain, генеральный секретарь Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), генеральный директор фирмы «Мелодия» Андрей Кричевский встретился с верховным муфтием Кыргызстана Максатом ажи Токтомушевым.

На первом диске записан кыргызский народный эпос «Манас» в исполнении выдающегося манасчи Саякбая Каралаева. Запись сделана в 1941 году — в самом начале Великой Отечественной войны.

По словам филолога Аскара Медетова, запись была призвана вдохновлять солдат на фронте, поднимать боевой дух и патриотизм народов СССР. Второй диск включает проповеди верховного муфтия Кыргызстана.

Как отметил Андрей Кричевский, национальный эпос и проповеди с толкованием ислама объединили не случайно. Они являются органичным дополнением друг друга, символом истинного духа кыргызского народа.

Эпос «Манас» формирует понимание национальной идентичности кыргызов, того, что именно делает эту нацию уникальной. Второй же диск, с записями проповедей верховного муфтия Кыргызстана, раскрывает духовный образ нации. Кыргызы очень тонко и трепетно понимают ислам. Андрей Кричевский

«Задумывая издание, мы стремились создать для всех кыргызов, в том числе живущих сегодня за рубежом, надежный и доступный канал поддержания связи с родиной и помощи в адаптации в социуме», — рассказал он.

Как подчеркнул Максат ажи Токтомушев, в проповедях говорится о воспитании, нравственности, профилактике радикализации, противостоянии терроризму и экстремизму.

Уникальное издание выпущено тиражом 2000 экземпляров, которые передали Духовному управлению мусульман Кыргызстана для дальнейшей популяризации и широкого распространения духовного наследия кыргызского народа и как символ прочных связей между Россией и Кыргызстаном.