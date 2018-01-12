Муфтию Кыргызстана подарили сборник собственных проповедей и эпос «Манас»

Муфтию Кыргызстана Максату ажи Токтомушеву подарили памятные диски с его проповедями и эпосом «Манас».
В ходе недавнего визита в Бишкек президент Ассоциации IPChain, генеральный секретарь Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), генеральный директор фирмы «Мелодия» Андрей Кричевский встретился с верховным муфтием Кыргызстана Максатом ажи Токтомушевым.
На первом диске записан кыргызский народный эпос «Манас» в исполнении выдающегося манасчи Саякбая Каралаева. Запись сделана в 1941 году — в самом начале Великой Отечественной войны.
По словам филолога Аскара Медетова, запись была призвана вдохновлять солдат на фронте, поднимать боевой дух и патриотизм народов СССР. Второй диск включает проповеди верховного муфтия Кыргызстана.
Как отметил Андрей Кричевский, национальный эпос и проповеди с толкованием ислама объединили не случайно. Они являются органичным дополнением друг друга, символом истинного духа кыргызского народа.
«Задумывая издание, мы стремились создать для всех кыргызов, в том числе живущих сегодня за рубежом, надежный и доступный канал поддержания связи с родиной и помощи в адаптации в социуме», — рассказал он.
Эпос «Манас» формирует понимание национальной идентичности кыргызов, того, что именно делает эту нацию уникальной. Второй же диск, с записями проповедей верховного муфтия Кыргызстана, раскрывает духовный образ нации. Кыргызы очень тонко и трепетно понимают ислам.Андрей Кричевский
Как подчеркнул Максат ажи Токтомушев, в проповедях говорится о воспитании, нравственности, профилактике радикализации, противостоянии терроризму и экстремизму.
Уникальное издание выпущено тиражом 2000 экземпляров, которые передали Духовному управлению мусульман Кыргызстана для дальнейшей популяризации и широкого распространения духовного наследия кыргызского народа и как символ прочных связей между Россией и Кыргызстаном.