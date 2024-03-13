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Власть

Садыр Жапаров принял нового муфтия Абдулазиза Закирова

Президент Садыр Жапаров принял новоизбранного главу Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазиза Закирова. Во встрече участвовал директор Государственной комиссии по делам религий Тойгонбай Абдыкаров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров поздравил Абдулазиза Закирова с избранием на должность муфтия КР.

Во время обсуждения подняты различные вопросы текущей деятельности ДУМК, а также противодействия возникающим вызовам и угрозам, стоящим перед страной.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров принял новоизбранного главу ДУМК Абдулазиза Закирова

Президент подчеркнул, что Кыргызская Республика — светская и многоконфессиональная страна, в которой около 90 процентов населения составляют мусульмане. Он отметил значимость толерантности, терпимости и щедрости, пропагандируемых исламом, а также роль Духовного управления мусульман в содействии этим ценностям.

Садыр Жапаров выразил обеспокоенность по поводу некоторых явлений, не соответствующих традиционным ценностям ислама, и призвал делать упор на необходимость придерживаться традиционного ханафитского мазхаба.

В ходе встречи он выразил удовлетворение работой ДУМК по разъяснению Указа президента «О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике». Отмечено, что граждане постепенно отказываются от установки дорогих надгробий и пышных торжеств в кредит.

Глава государства призвал к продолжению работы для минимизации явлений расточительства.

Муфтий Абдулазиз Закиров поблагодарил за прием и поздравил президента с началом месяца Орозо. Он также сообщил о проведении разъяснительных работ по поручению главы государства во всех регионах республики и планах по созданию резерва кадров.

В заключение Садыр Жапаров пожелал новому муфтию успехов в его ответственной работе на благо страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288935/
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