Муфтий Замир Ракиев поздравил кыргызстанцев со священным праздником Курман айт

Муфтий Кыргызстана Замир Ракиев поздравил граждан со священным праздником Курман айт. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Глава ДУМК пожелал, чтобы праздник принес всем добра, изобилия, удовлетворения и благополучия в жизни.

«К сожалению, из-за глобальной пандемии паломничество в этом году не состоится. В эти дни наши братья-мусульмане отправлялись на гору Арафат и молились Аллаху за мир в нашей стране и благополучие народа. Да ниспошлет Аллах каждому верующему возможность совершить хадж и подняться на гору Арафат в следующем году. Призываю всех вас быть едиными, терпимыми и сострадательными в великий праздник Курман айт», — говорится в поздравлении муфтия.