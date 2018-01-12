Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 12 января весь день снег. Температура опустится до −6...-1 градуса. День увеличился до 9 часов 18 минут: восход Солнца в 8.30, заход в 17.49.

Люди, которые меняли мир

Умер Мураталы Куренкеев

12 января 1949 года в селе Чон-Кемин умер кыргызский композитор, исполнитель на национальных инструментах (кыяке, комузе и чооре) Мураталы Куренкеев. Народный артист Киргизской ССР (1936).

Учился у отца — известного народного музыканта Куренкея. В раннем возрасте приобрел известность. Создал около 80 произведений. В 1916–1918 годах после участия в революционном восстании находился в эмиграции в Китае. В 1936-1940 годах был солистом Кыргызской филармонии. Его имя присвоено Государственному музыкальному училищу и улице в Бишкеке.

У кого намечаются тои

77-летие празднует актер, кинорежиссер и сценарист Болот Шамшиев. Он родился 12 января 1941 года во Фрунзе.

Фото из Интернета. Болот Шамшиев

Болот Шамшиев родился в семье поэта Толена Шамшиева 12 января 1941 года. С 1959-го по 1964 год учился во ВГИКе в мастерской профессора Александра Згуриди. Студентом успешно дебютировал в кино в качестве актера, сыграв главную роль Кемеля в фильме Ларисы Шепитько «Зной».

Фото из Интернета. Кадр из фильма «Зной». Болот Шамшиев в роли 17-летнего целинника Кемеля

Народный артист СССР (1991). С 1964-го по 1990 год — режиссер-постановщик киностудии «Кыргызфильм». В 1990-м создал и возглавил частную кинокомпанию «Салам-Алик» в Бишкеке. В 1998-1999 годах — директор Государственного агентства по туризму и спорту. В 1999-2000-х — генеральный консул Кыргызстана в ОАЭ.

Режиссерским дебютом Болота Шамшиева стала картина «Выстрел на перевале Караш» (1968).

В ноябре на кыргызской аллее Славы установили плиты с отпечатками ладоней и ступней известных деятелей кинематографа, в том числе и Болота Шамшиева.

День рождения сегодня также празднует депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Айбек Алтынбеков.

Родился он 40 лет назад в селе Коктонду Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

Фото Sputnik. Айбек Алтынбеков

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «Зимнее настроение».

Представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

— В 13.30 в студии альтернативного обучения «Окна» пройдет лекция для детей «Древний Китай».

Детям расскажут об искусстве Древнего Китая, а на практическом занятии займутся монохромной живописью.

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и повседневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Вход — 350 сомов.

— В 17.00 в «Детском мире-2» начнется новогодняя kinder-party от AYAR School.

В программе много конкурсов и новогодняя флешмобная дискотека. Вас ждет чемпионат по поеданию мандаринов.

Вход свободный.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова дадут мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора».

События разворачиваются в театре. Во время репетиции на сцену выходят шесть персонажей и просят актеров прервать репетицию, чтобы разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова — литературный моноспектакль «Есть музыка над нами».

Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке. Конечно, это субъективный взгляд исполнителя — способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.

Постановка «Есть музыка над нами» по стихам и прозе Осипа Мандельштама в исполнении актрисы Ирины Сурковой родилась в театре «Независимая школа», организованном в 1992 году в Москве. Наиболее интенсивно театр работал до 2004 года.

— В 18.30 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут балет «Щелкунчик».

В работе над новогодним балетом участвовали более 60 артистов. Над костюмами и декорациями работали талантливые кыргызские дизайнеры и архитекторы. Кроме того, для создания трехмерного светового шоу был приглашен известный лондонский графический дизайнер.

— В 20.00 в арт-баре Chicken Star состоится вечер живой музыки Friday Live Jazz with Combo Band.

Это первый вечер музыки в арт-кафе в 2018 году. Организаторы уверяют, что Талант Абдылдаев и его команда сделают ваш пятничный вечер незабываемым.

Вход — 150 сомов.

— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» состоится вечер живой музыки Last minute miracle.

Группа впервые выступит в «Чемодане». Ребята два года живут в Бишкеке и, по словам организаторов, скрашивают серые будни отличной музыкой.

Вход свободный.

— В 22.00 в кинотеатре Broadway начнется звездная ночь кино.

В программе — «Звездные войны: Последние джедаи» плюс на выбор «Джуманджи» или «Елки новые».

Также в программе игры, конкурсы, фотосессии, призы и море веселья. Билеты можно приобрести в приложении Balance.kg или в кассе кинотеатра.

— В 22.30 в The Basement Bar пройдет вечеринка «В эфире мы — Первые!».

«Вместо юбилейного концерта Сергея Жилина и оркестра «Фонограф» на Первом канале — в The Basement Bar. Вход свободный. До встречи!» — сообщили организаторы.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише» или слушайте в 10.30 в эфире радио «Хит FM».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 10.00, Западный зал ЖК — заседание фракции «Республика — Ата Журт»;

— 10.00, Овальный зал — заседание фракции «Кыргызстан»;

— 10.00, Жогорку Кенеш — круглый стол по обсуждению проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур»;

— 10.00, Нацстатком — пресс-конференция по итогам социально-экономического положения в январе-декабре 2017 года;

— 14.00, «Sputnik Кыргызстан» — видеомост «Дышим и задыхаемся. О качестве воздуха в городах СНГ»;

— 14.00, «Парк Отель» — круглый стол «Право на свободу слова и выражение мнения в Кыргызской Республике»;

— 17.00, Посольство США — телефонный брифинг с участием Элис Уэллс, первого заместителя помощника государственного секретаря США, Бюро Государственного департамента по делам Южной и Центральной Азии;

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