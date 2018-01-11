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Общество

В 2017-м в Минздрав жаловались на грубость, халатность и вымогательство денег

В 2017 году в Минздрав жаловались на грубость, халатность и вымогательство денег. В пресс-центре ведомства рассказали об итогах работы общественной приемной.

По их данным, всего приняли 1 тысячу 871 посетителя, среди них 9 иностранных граждан и 18 анонимных. Больше всего обратившихся было из Бишкека — 306, меньше всего — жителей Баткенской области — 4.

С просьбой помочь в льготном или бесплатном лечении обратились 77 человек, в обследовании или консультации — 64, в госпитализации — 41. Были также просьбы о проведении экспертизы, о трудоустройстве, получении справок, выписок и другие.

На некачественное лечение пожаловались 33 обратившихся; грубость, халатность и волокиту — 58; покупку лекарств и изделий медицинского назначения при внесении сооплаты — 5; нарушение трудового законодательства — 6; плохую организацию труда в организациях здравоохранения — 1; плохую работу скорой медицинской помощи — 8 и на вымогание денег — 8.

«К сожалению, не все пациенты знают свои права и умеют ими пользоваться, и это, несмотря на то что в организациях здравоохранения размещены соответствующие стенды. Впервые за последние годы люди не скупились на благодарность: официально сказали спасибо медицинским работникам после предоставленных услуг 7 человек», — отметила заведующая общественной приемной Минздрава КР Фатима Турусбекова.

Телефон общественной приемной Минздрава КР: 62-10-23. Получить информацию о правах пациента можно по телефону доверия Фонда ОМС: 66-05-29.
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