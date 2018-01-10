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Общество

В Джалал-Абаде семье погибшего в ДТП милиционера оказали материальную помощь

В Джалал-Абаде семье погибшего в ДТП милиционера оказали материальную помощь. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

Напомним, 16 декабря на 325-м километре автодороги Бишкек — Ош произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Хонда Степвагон» и «Хюндай Гетц». В результате пострадали 10 человек, 7 из которых погибли на месте, в том числе двое детей. Среди погибших был сотрудник Токтогульского РОВД.

«В автокатастрофе погибли майор милиции Туголбай уулу Нургазы, его супруга, дочь и новорожденный ребенок. Коллеги оказали материальную помощь семье погибших. 9 января начальник УВД Джалал-Абадской области Акылбек Мамасейитов передал родственникам 205,6 тысячи сомов, собранных личным составом УВД области и 71 тысячу сомов от коллег из Токтогульского РОВД», — сообщили в ведомстве.
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