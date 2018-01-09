В УВД Ошской области опровергли распитие спиртного в РОВД Ноокатского района

Начальник РОВД Ноокатского района не распивал спиртные напитки в своем кабинете. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Ошской области.

По их данным, после проверки выяснилось, что на видео, распространенном в социальных сетях, нет ни одного сотрудника РОВД Ноокатского района.

«Сам начальник РОВД не употребляет алкоголь. Информация о том, что он в нетрезвом состоянии уснул в кабинете, не соответствует действительности», — проинформировали в УВД.

Отметим, в социальной сети Facebook появилось видео, где в кабинете начальника отдела статистики Расулбека Ташова спят двое мужчин. На столе рядом со спящими лежат бутылки из-под водки и сока.