Депутат Жогорку Кенеша Таалайбек Сарыбашов на заседании Жогорку Кенеша заявил, что в Ошской областной детской больнице большие очереди, до 200-300 детей.

«Мы должны сказать спасибо журналистам и блогерам за то, что они нам показывают имеющиеся проблемы в медицине. Вот в Ошской детской больнице в очереди стоят от 200 до 300 детей, приехавших из регионов. Было бы хорошо, если бы уделили внимание проблемам в области медицины», — сказал депутат.

Он добавил, что министр здравоохранения ездит в регионы, открывает аптеки и уезжает.

«Нет ничего важнее здоровья человека, особенно детей. Почему не могут уделить должное внимание их лечению? Почему первички не могут хорошо работать? Как решается вопрос с кадрами? Надо пригласить министра здравоохранения и узнать, как решаются эти вопросы. Может, с нашей стороны нужна помощь. Вот мы видим, что во многих местах министр ездит, открывает аптеки и уезжает», — отметил Таалайбек Сарыбашов.