16:40
USD 89.43
EUR 96.31
RUB 0.98
Власть

В детской больнице Оша очереди на прием ждут 300 малышей — депутат

Депутат Жогорку Кенеша Таалайбек Сарыбашов на заседании Жогорку Кенеша заявил, что в Ошской областной детской больнице большие очереди, до 200-300 детей.

«Мы должны сказать спасибо журналистам и блогерам за то, что они нам показывают имеющиеся проблемы в медицине. Вот в Ошской детской больнице в очереди стоят от 200 до 300 детей, приехавших из регионов. Было бы хорошо, если бы уделили внимание проблемам в области медицины», — сказал депутат.

Он добавил, что министр здравоохранения ездит в регионы, открывает аптеки и уезжает.

«Нет ничего важнее здоровья человека, особенно детей. Почему не могут уделить должное внимание их лечению? Почему первички не могут хорошо работать? Как решается вопрос с кадрами? Надо пригласить министра здравоохранения и узнать, как решаются эти вопросы. Может, с нашей стороны нужна помощь. Вот мы видим, что во многих местах министр ездит, открывает аптеки и уезжает», — отметил Таалайбек Сарыбашов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286717/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
В Жогорку Кенеше поменяется состав фракции «Ата Журт Кыргызстан»
Кабмину Кыргызстана могут отдать полномочия по приватизации госсобственности
В Жогорку Кенеше презентовали новый веб-портал
Всего ГКНБ задержал 10 налоговиков, которые ранее работали на рынке «Дордой»
Из Налоговой службы уволили 21 человека по отрицательным мотивам
Депутат требует от председателя ГНС презентовать доклады в электронном формате
С 2024 года Налоговая служба прекращает выездные проверки
В селе Байтик люди пьют воду с червями — депутат
От использования угля Кыргызстан отказываться не намерен — Минприроды
Смог в Бишкеке. Минприроды закупит оборудование на $650 тысяч
Популярные новости
Списание денег в&nbsp;MBANK. Депутат интересуется, наказали&nbsp;ли виновных Списание денег в MBANK. Депутат интересуется, наказали ли виновных
Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана
Садыр Жапаров рассказал, почему он&nbsp;постоянно ходит с&nbsp;планшетом Садыр Жапаров рассказал, почему он постоянно ходит с планшетом
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;директором Newpath Partners Садыр Жапаров встретился с директором Newpath Partners
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
14 февраля, среда
16:31
Кемпир-абадское дело. Подсудимый потребовал обеспечить явку потерпевшего Кемпир-абадское дело. Подсудимый потребовал обеспечить...
16:21
Нехватка учителей. В КГУ имени Арабаева запущены экспериментальные программы
16:02
В Кыргызстане запустили интерактивную инвестиционную карту
15:46
Акылбек Жапаров: Бишкек должен стать локомотивом нашей экономики
15:12
В Жогорку Кенеше поменяется состав фракции «Ата Журт Кыргызстан»