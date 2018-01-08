Профсоюз и руководство «Фулл Голд Майнинг» договорились. Началась процедура составления коллективного договора, сообщили в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования.

Напомним, сегодня все стороны конфликта встретились с главой ГКПЭН Уланбеком Рыскуловым. Руководство ОсОО «Фулл Голд Майнинг» объяснило, что для выправления сложившегося тяжелого финансового положения на предприятии новый состав учредителей решил снизить издержки. В частности, предлагается сократить фонд оплаты труда работников компании, убрав ряд надбавок: за выслугу лет, вахтовый метод работы, питание.

Однако глава Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев не согласился с такими предложениями. Он напомнил, что работники предприятия уже пошли навстречу руководству. Люди согласились на заморозку уровня заработной платы до получения компанией прибыли.

В свою очередь председатель Уланбек Рыскулов отметил, что руководство компании должно работать строго в рамках законодательства Кыргызстана, а Трудовой кодекс страны запрещает ухудшать условия труда работников.

Первый вице-президент ОсОО «Фулл Голд Майнинг» Чи Шуань Тань согласился с доводами и заверил, что работа компании будет соответствовать всем требованиям законодательства КР.

«Состоялась двусторонняя встреча между профсоюзом и руководством компании. На ней почти по всем вопросам достигнуто конструктивное взаимопонимание. Уже начата процедура составления коллективного договора», — заключили в ГКПЭН.

Напомним, 5 января 370 работников «Фулл Голд Майнинг» отказались продлевать трудовые договоры, куда руководство внесло новые условия, которые сокращали заработную плату в среднем на 30 процентов.