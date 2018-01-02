Чем заняться на каникулах в Бишкеке, если клубы и вечеринки уже надоели

Новый год позади, но остается несколько праздничных дней, когда развлечения для себя придумать непросто. В Бишкеке предлагают в основном вечеринки в клубах и различных кафе. Но что делать, если вы устали от праздного шатания и хотите провести время с пользой?

1 Время вставать на коньки и ролики

Катание на коньках и роликах — это весело! Не умеете кататься? Не беда: всегда можно научиться.

Коньки и ролики позволят немного улучшить координацию, да и для свидания вариант неплох. Только будьте аккуратны: отбить копчик тут проще простого.

Вперед на городской каток по адресу: улица Виноградная, 1/3. Все вопросы по телефону: 0312 449 519.

Или в IcePark. Телефон для справок: 0552 800 788.

Покататься на роликах можно, к примеру, в роллер-клубе, который находится на пересечении улиц Ибраимова и Кулатова. Тут точно будет весело, пируэты выполнять вам предлагают под музыку.

2 Шар, кегли... страйк!

Боулинг — отличное занятие для встречи с друзьями: чем больше компания, тем игра будет интересней. Главное, научитесь правильно закручивать шар, чтобы тот шел по прямой. Страйк вам обеспечен!

В среднем вы потратите 500 сомов с человека. Согласитесь, дешевле клуба?

Поиграть можно, например, в «Космопарке» или в центре напротив цирка.

3 Бильярд — всегда в моде

Другой вариант «погонять шары» более привычный — игра в бильярд. Мест для нее в Бишкеке очень много.

Научитесь правильно держать кий при нанесении удара и убедитесь, что стол абсолютно ровный, это тоже важно. А вообще, собирайте компанию и вперед за новыми или просто подзабытыми ощущениями спортивной борьбы, жаждой победы и просто веселым досугом.

Бильярдные клубы в Бишкеке есть почти на каждом шагу! Стоит только выйти из дома.

4 Почувствуй себя солдатом — пейнтбол

Измазать себя и друзей красками можно не только рисуя. Устройте «войнушку»: разделитесь, к примеру, на террористов и спецназ и начните боевые действия. Заряд позитива, адреналин и немного воспоминаний из детства вам гарантированы на сто процентов!

Ну, а если наскучит просто уничтожать противника, можете имитировать захват здания, флага.

Есть также сценарий «Саботаж», где две команды охотятся за одной бомбой, пытаясь поставить ее на объект соперника.

В «Удержании» одна команда пытается захватить штаб другой, вторая должна удерживать позиции.

Где попробовать себя в качестве бойца? В Бишкеке есть клуб пейнтбола «Комбат» на улице Армейской, 150, и клуб «45 легион» на улице Интергельпо.

5 На зацепы и батуты

Чтобы заняться скалолазанием, не обязательно выезжать в горы, достаточно посетить один из столичных скалодромов. Инструкторы вас научат базовой технике: наденут страховочную экипировку и вперед.

На любом скалодроме участки отличаются по сложности. Вы можете найти участок по силам. Например, на скалодроме On the wake есть батутный центр, где можно попытаться исполнить акробатические трюки.

Почувствовать себя покорителем вершин можно на скалодроме On The Wake на улице Виноградной, 1-11, в спортивном батутном комплекс Smile на улице Горького, 1, в спорт-комплексе «К-2» на улице Бакаева.

6 Танго — это страсть

Немного раскрепоститься и научиться страстно танцевать вам поможет танго. Что для этого нужно? Желание, партнер по танцу и учитель.

В арт-кафе Chicken Star по вечерам понедельника проходят уроки танго, кроме того, по пятницам проходят вечера испанского народного танца фанданго.

Для тех, кто предпочитает более ленивый отдых, есть несколько других вариантов...

7 Сходите в музей

Это отличное место для спокойного, интеллектуального досуга. Насладиться живописью, графикой, прикладным искусством и скульптурой кыргызских художников можно в бишкекских музеях: Музей ИЗО имени Гапара Айтиева, Выставочный зал союза художников КР «Дубовый парк». А если вы поклонник современного искусства, вас ждет «Асанбай Центр».

8 Займитесь рисованием

Не умеете рисовать, не беда. Попробуйте взять бумагу, картон, карандаши, краски, да хоть кусочек угля, и что-нибудь создать. Рисование очень успокаивает.

В крайнем случае купите раскраску для взрослых. Рисунки в них уже есть, и они сложные. Вам остается только добавить цвета.

Если у вас есть ребенок, такой отдых станет вдвойне увлекательным. Дайте воображению разыграться.

9 Прогуляйтесь зимним вечером

Ночью огни города, гирлянды и елки создают ту особую атмосферу, которая появляется только раз в году. Просто встаньте и выйдите на улицу.

Вечерняя прогулка может стать отличным поводом остаться один на один с собственными мыслями. Мы уже молчим о том, что совместный романтический променад точно оценит и ваша половина!