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Общество

В Кыргызстане сняли первый детский фантастический фильм

В Кыргызстане сняли первый детский фантатический фильм «Жетикс». Об этом ИА «24.kg» сообщил его режиссер Суйун Откеев.

Премьера намечена на 18 января 2018 года. По сюжету ребята с особыми способностями борются с инопланетянами, которые похищают детей.

В одном из горных регионов в течение двух недель пропадают 32 школьника. По всей стране введен комендантский час. Силовые структуры не в силах найти похитителя. Поэтому собирают особую группу из школьников — «Жетикс». Каждый подросток наделен необыкновенными способностями.

Суйун Откеев

«Шумкар двигается со скоростью света, мальчик по кличке «600» способен двигать предметы, Карлыгаш запросто даст фору любому первоклассному хакеру. Они с друзьями объединяются ради спасения детей. Но действовать нужно быстро, так как с каждым днем пропадает все больше детей. Ситуация усложняется, когда пропадает один из героев «Жетикс», — рассказал режиссер.

За похищением 47 детей стоят инопланетяне с планеты «Нарго». Они высасывают из жертв земные чувства: любовь и радость.

Суйун Откеев

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