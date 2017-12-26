Нью-йоркский отель предложил прожить день из жизни героя фильма «Один дома»

Отель в Нью-Йорке, в котором проходили съемки второй части фильма «Один дома», предлагает гостям воспользоваться услугой «Живи, как Кевин» и почувствовать себя главным героем картины — Кевином Макаллистером. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что «испытать ощущения Кевина» можно будет «в номере и на территории всего отеля». О чем именно идет речь, отель не уточняет. Услуга обойдется примерно в $895.

За эти деньги фанаты смогут сделать снимки в фотокабине, съесть огромное мороженое в номере, получить сувениры и лимитированную коллекцию дисков. Кроме того, подготовлено специальное меню в духе 1990-х с любимыми блюдами детей, выросших в то время.

Дополнительно можно заказать экспресс-пропуск на смотровую площадку на 86-м этаже небоскреба Empire State Building, четырехчасовую поездку на лимузине по городу по маршруту Кевина, доступ на каток Wollman Rink, а также личного фотографа.

Отель приурочил предложение к 25-й годовщине фильма.

Рождественский комедийный фильм «Один дома» вышел на экраны в 1990 году. Главного героя — Кевина Макаллистера — сыграл Маколей Калкин. Продолжение фильма — «Один дома — 2. Потерянный в Нью-Йорке» — вышло на экраны в 1992 году. В этой части семья отправляется на каникулы в Майами, однако Кевин по ошибке оказывается на борту самолета в Нью-Йорк.