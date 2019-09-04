Фильм о швейцарском исследователе Элле Майар снимут Кыргызстане

Фильм, посвященный известному швейцарскому путешественнику-исследователю, писателю, фотографу Элле Майар, снимут в Кыргызстане. Об этом шла речь на встрече посла республики в Швейцарии Данияра Мукашева с продюсером Андре Мартаном, сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

Элле Майар в 1930-х годах некоторое время путешествовала и жила в Кыргызстане, написав по итогам поездки в республики Центральной Азии книгу.

По планам продюсера, швейцарская сторона хотела бы приступить к съемкам фильма в Кыргызстане летом 2020 года.

Андре Мартан надеется, что с помощью кыргызской стороны проект успешно реализуют и зрители других стран смогут через фильм ближе познакомиться с культурой, традициями и обычаями кыргызского народа.

В рамках подготовки к проекту швейцарский продюсер посетит Кыргызстан в ближайшее время. Он готов обсудить этот вопрос со всеми заинтересованными государственными структурами и коллегами.

В МИД добавили, что в историко-краеведческом музее города Каракола находится постоянная экспозиция путешествия по Кыргызстану Эллы Майар.