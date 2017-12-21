Human Rights Watch обратилась к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала обращение к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

В письме от лица организации Хью Уильямсон, директор отдела HRW по странам Европы и Центральной Азии, привел рекомендации для улучшения ситуации с правами человека в Кыргызстане.

Читайте по теме Human Rights Watch озабочена ситуацией с правами человека в Кыргызстане

«Во время предвыборной кампании вы отметили, что вашей целью на посту президента будет «создание государства, в котором соблюдаются права человека, построенное на основе демократических принципов». Мы призываем вас остаться верным предвыборным обещаниям, и в первую очередь обратив внимание на проблемы в области прав человека в соответствии с международными нормами, которые Кыргызстан добровольно ратифицировал», — подчеркивает HRW.

В частности, правозащитники рекомендуют: