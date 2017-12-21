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Общество

Human Rights Watch обратилась к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала обращение к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

В письме от лица организации Хью Уильямсон, директор отдела HRW по странам Европы и Центральной Азии, привел рекомендации для улучшения ситуации с правами человека в Кыргызстане.

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«Во время предвыборной кампании вы отметили, что вашей целью на посту президента будет «создание государства, в котором соблюдаются права человека, построенное на основе демократических принципов». Мы призываем вас остаться верным предвыборным обещаниям, и в первую очередь обратив внимание на проблемы в области прав человека в соответствии с международными нормами, которые Кыргызстан добровольно ратифицировал», — подчеркивает HRW.

В частности, правозащитники рекомендуют:

  • устранить недостатки, выявленные во время выборов;
  • прекратить жестокое преследование СМИ, критикующих власть;
  • привлечь к ответственности виновных в событиях июня 2010 года;
  • освободить Азимжана Аскарова;
  • подтвердить важность гражданского общества;
  • положить конец пыткам;
  • обеспечить исполнение нового закона о домашнем насилии;
  • прекратить дискриминацию ЛГБТ;
  • ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов.
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