Human Rights Watch обратилась к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала обращение к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.
В письме от лица организации Хью Уильямсон, директор отдела HRW по странам Европы и Центральной Азии, привел рекомендации для улучшения ситуации с правами человека в Кыргызстане.
В частности, правозащитники рекомендуют:
- устранить недостатки, выявленные во время выборов;
- прекратить жестокое преследование СМИ, критикующих власть;
- привлечь к ответственности виновных в событиях июня 2010 года;
- освободить Азимжана Аскарова;
- подтвердить важность гражданского общества;
- положить конец пыткам;
- обеспечить исполнение нового закона о домашнем насилии;
- прекратить дискриминацию ЛГБТ;
- ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов.