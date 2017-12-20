Головокружительная канатная переправа через китайскую реку Цзиньшацзян

Через реку Цзиньшацзян (верховье Янцзы), которая разделяет деревни в двух провинциях, на высоте более 280 метров протянута 470-метровая канатная переправа. Об этом пишет газета «Жэньминь жибао».

Переправу построили в 1999 году. Сегодня она осталась последней действующей канатной переправой через Цзиньшацзян. В течение более 10 лет она оставалась самым удобным способом передвижения через реку для местных жителей.

В мае 2013 года в целях улучшения транспортной инфраструктуры в горных районах власти провинции Сычуань запустили 77 проектов строительства мостов вместо канатных переправ.

Строительные работы начались в конце октября 2015 года, в апреле 2017-го состоялась смычка главной мостовой арки, на первую половину следующего запланирован ввод моста в эксплуатацию.