Головокружительная канатная переправа через китайскую реку Цзиньшацзян

Через реку Цзиньшацзян (верховье Янцзы), которая разделяет деревни в двух провинциях, на высоте более
Переправу построили в 1999 году. Сегодня она осталась последней действующей канатной переправой через Цзиньшацзян. В течение более 10 лет она оставалась самым удобным способом передвижения через реку для местных жителей.
В мае 2013 года в целях улучшения транспортной инфраструктуры в горных районах власти провинции Сычуань запустили 77 проектов строительства мостов вместо канатных переправ.
Строительные работы начались в конце октября 2015 года, в апреле 2017-го состоялась смычка главной мостовой арки, на первую половину следующего запланирован ввод моста в эксплуатацию.