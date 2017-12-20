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Общество

Балыкчи — Корумду. В Минтрансе обещают в течение недели рассчитаться с рабочими

В Министерстве транспорта и дорог обещают в течение недели рассчитаться с рабочими. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава ведомства Жамшитбек Калилов.

Ранее рабочие пожаловались, что около 500 строителей не получают зарплату уже пять месяцев.

«Мы устно обращались к руководству компании (КНР), но в ответ слышали, что руководство страны не перечисляет деньги на зарплату. Мы обращались в Минтранс и в правительство с официальными письмами, но до сих пор не получили внятного ответа», — сказал председатель профкома работников компании «Лонг Хай» Бейшекадыр Сарыбаев.

Если пять месяцев не платят зарплату, это проблема подрядчика. У него должны были быть оборотные средства для этого. Правительство же задержало компании средства только за два месяца.

Жамшитбек Калилов
По данным министра, задолженность подрядчика по зарплате составляет 77 миллионов сомов. «Будем решать, с Минфином ведем переговоры. Вопрос с зарплатой решим в ближайшее время», — заверил он.

На вопрос, успеют ли завершить строительство дороги к III Всемирным играм кочевников, Жамшитбек Калилов ответил: «Если на следующий год правительство достаточно средств выделит, постараемся выполнить какой-то объем работ. Но однозначно: даже если деньги будут, они не закончат, у них (у подрядчика. — Прим. ИА «24.kg») скорости не такие, как у других. Почти год впереди, посмотрим». 
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