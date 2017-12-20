В Министерстве транспорта и дорог обещают в течение недели рассчитаться с рабочими. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава ведомства Жамшитбек Калилов.
Ранее рабочие пожаловались, что около 500 строителей не получают зарплату уже пять месяцев.
«Мы устно обращались к руководству компании (КНР), но в ответ слышали, что руководство страны не перечисляет деньги на зарплату. Мы обращались в Минтранс и в правительство с официальными письмами, но до сих пор не получили внятного ответа», — сказал председатель профкома работников компании «Лонг Хай» Бейшекадыр Сарыбаев.
По данным министра, задолженность подрядчика по зарплате составляет 77 миллионов сомов. «Будем решать, с Минфином ведем переговоры. Вопрос с зарплатой решим в ближайшее время», — заверил он.
Если пять месяцев не платят зарплату, это проблема подрядчика. У него должны были быть оборотные средства для этого. Правительство же задержало компании средства только за два месяца.Жамшитбек Калилов
На вопрос, успеют ли завершить строительство дороги к III Всемирным играм кочевников, Жамшитбек Калилов ответил: «Если на следующий год правительство достаточно средств выделит, постараемся выполнить какой-то объем работ. Но однозначно: даже если деньги будут, они не закончат, у них (у подрядчика. — Прим. ИА «24.kg») скорости не такие, как у других. Почти год впереди, посмотрим».