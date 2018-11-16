Депутат рассказал, чьи схемы работают в Министерстве транспорта

«В энергетике и таможне есть свои схемы, а в Минтрансе действуют схемы Жанторо Сатыбалдиева», — заявил сегодня на заседании парламентской фракции СДПК депутат Рыскелди Момбеков.

Он попросил министра транспорта прокомментировать уголовное дело, возбужденное по дороге Балыкчи — Корумду. Однако Жамшитбек Калилов заявил, что сейчас идет разбирательство. До его окончания Минтранс не может ничего говорить. Такой ответ не устроил депутата.

«Я не согласен с вами. Вы все время так отвечаете, а в итоге постоянно уголовные дела возбуждаются. В рейтинге коррупции Минтранс относится к самым коррумпированным ведомствам. У вас схемы Жанторо Сатыбалдиева работают. Например, компания-консультант по дороге Балыкчи — Корумду имеет отношение к нему. Ее владелец Алмаз Тургунбаев работает консультантом в Азиатском банке развития. Мы оттуда большинство кредитов берем и сразу начинаем консультантов вводить», — возмутился Рыскелди Момбеков.