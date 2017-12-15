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Общество

Улюкаева отправили в колонию строгого режима на восемь лет

Экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 130 миллионов рублей. Об этом сообщает  lenta.ru.

«При вынесении наказания суд учел положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей», — сказала судья. 

Ранее сообщалось, что бывший глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев был признан виновным во взяточничестве.

Напомним, Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у «Роснефти». Следствие утверждает, что он требовал деньги у главы корпорации Игоря Сечина за положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». При задержании у министра была обнаружена большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по $100. После возбуждения уголовного дела Улюкаева отправили в отставку.
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