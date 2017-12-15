А как у них? Главные новогодние елки 2017 года

Сегодня в Бишкеке на площади «Ала-Тоо» зажгли главную елку страны. Ее высота — 25 метров . Столичную красавицу украшает множество светодиодных огоньков, которые будут радовать глаз горожан целый месяц. Не отстает и убранство самой площади — тут и олени, и огромные елочные шары: праздничное настроение гарантировано!

Нам стало интересно, как же выглядят главные елки в разных странах мира. С уверенностью можем сказать, что наша елка ничем не уступает мировым, а некоторым даже даст форы. Впрочем, смотрите сами в подборке ИА «24.kg».

Первыми елку зажигают в столице Соединенных Штатах Америки — Вашингтоне. В этом году рождественскую красавицу зажгли 30 ноября президент США Доналд Трамп и его супруга Меланья.

В тот же день засияла во всей красе елка и в Нью-Йорке.

Фото из Интернета

В Лондоне рождественскую елку устанавливают на Трафальгарской площади.

Фото из Интернета

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 7 декабря по традиции зажгла еще одну елку Лондона — на Даунинг-стрит.

Фото из Интернета

Но жителей туманного Альбиона удивила хвойная красавица на железнодорожном вокзале «Сент-Панкрас». 14-метровое дерево украсили 15 тысячами цветов: гортензиями, анемонами, амариллисами, орхидеями, розами, гвоздиками и сосновыми шишками.

Фото из Интернета

Столица Чехии Прага считается одним из самых красивых рождественских городов мира.

Фото из Интернета

Но в этом году звание самой красивой в Европе досталось латвийской ели. Она украшена 70 тысячами лампочек и 900 игрушек. Площадь праздничной композиции — 2,5 тысячи квадратных метров.

А парижан удивила елка из воздушных шаров в одном из торговых центров.

Самая крупная иллюминационная елка в мире появилась в городе Губбио. Ее зажег итальянский астронавт Паоло Несполи с космической станции.

Фото из Интернета

С наступлением зимы жители города Коба любуются самой высокой елкой мира. На главной площади города поставили 30-метровую красотку.

Даже в жарких странах пытаются создать новогоднюю атмосферу. Это, к примеру, ель на Бали.

Ну а провалом года стала новогодняя ель в Киеве. Это новый мем в Интернете. Не только украинцы, но и жители других стран удивились «лысой елке». Правда, через пару дней муниципальные службы привели ее в порядок.