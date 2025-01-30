В МГУ поздравили Аскара Акаева с юбилеем и устроили концерт в его честь

В Сети появились кадры с поздравлениями первого президента Кыргызстана Аскара Акаева. В честь его 80-летия в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова организовали праздничный концерт.

На кадрах видно, что на мероприятии показали слайд-шоу с фотографиями Аскара Акаева, после чего выступили музыканты и оперные певцы.

Кроме того, в честь юбилея состоялось застолье, на котором коллеги поздравляли Аскара Акаева.



Отметим, мероприятие прошло 10 октября 2024 года.



Аскар Акаев — первый президент Кыргызстана, занимавший пост с 1990 по 2005 год. В результате тюльпановой революции 24 марта 2005-го его свергли, он покинул страну и живет в России.

3 сентября 2024-го в Жогорку Кенеш поступило письмо от Аскара Акаева о возвращении ему статуса экс-президента. Оно направлено в комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК, и его члены рекомендовали нардепам отказать в удовлетворении просьбы. Коллеги предложение комитета поддержали.

Ранее глава государства Садыр Жапаров прокомментировал этот вопрос тоже. По его словам, если видеть одного и того же политика очень долго, люди от него устают.