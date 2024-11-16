Аскар Акаев презентовал в Москве свою книгу «Моя жизнь в науке и политике»

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев, свергнутый в 2005 году, презентовал в Москве свою книгу «Моя жизнь в науке и политике».

Напомним, он ученый, доктор физико-математических наук. Сейчас является профессором МГУ имени Михаила Ломоносова.

В своей книге Аскар Акаев рассказал о пути становления суверенного Кыргызстана, реформах, «звездных часах» страны и ее культурном наследии. В издании также описаны взаимодействие КР с Россией и Китаем, дипломатия Шелкового пути и основные научные результаты академика, полученные после того, как он завершил политическую карьеру и вернулся в науку.

На презентации Аскар Акаев рассказал о процессе написания и издания книги, своих отношениях с Чингизом Айтматовым и сотрудничестве с РФ — от начала развития Кыргызстана как суверенного государства и сегодня.