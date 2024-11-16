Аскар Акаев презентовал в Москве свою книгу «Моя жизнь в науке и политике»

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев, свергнутый в 2005 году, презентовал в Москве свою книгу «Моя жизнь в науке и политике».
Напомним, он ученый, доктор физико-математических наук. Сейчас является профессором МГУ имени Михаила Ломоносова.
В своей книге Аскар Акаев рассказал о пути становления суверенного Кыргызстана, реформах, «звездных часах» страны и ее культурном наследии. В издании также описаны взаимодействие КР с Россией и Китаем, дипломатия Шелкового пути и основные научные результаты академика, полученные после того, как он завершил политическую карьеру и вернулся в науку.
На презентации Аскар Акаев рассказал о процессе написания и издания книги, своих отношениях с Чингизом Айтматовым и сотрудничестве с РФ — от начала развития Кыргызстана как суверенного государства и сегодня.
Напомним, 3 сентября в Жогорку Кенеш поступило письмо от Аскара Акаева о возвращении ему статуса экс-президента. Оно направлено в комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК, и его члены рекомендовали нардепам отказать в удовлетворении просьбы. Коллеги предложение комитета поддержали.
Аскар Акаев управлял республикой с 1990 по 2005 год. 24 марта 2005-го в результате так называемой Тюльпановой революции против семейной, авторитарной и коррупционной власти он свергнут. После этого Акаев покинул КР и с тех пор проживает в России.
Ранее глава государства Садыр Жапаров прокомментировал этот вопрос тоже. По его словам, человеку присуще, если видеть одного и того же политика очень долго, люди от него устают.
«Каким бы золотым человеком тот ни был, все равно люди устают видеть одно и то же лицо. Поэтому во многих странах мира президентский период ограничен одним сроком семь лет или двумя по четыре-пять лет. Это правило применяется неспроста. Оно введено, учитывая мировой опыт. Человек — слабое существо...
Не нужно было доводить ситуацию в республике до того, чтобы его свергнул народ. Нужно было уходить (с поста президента. — Прим. редакции) после десяти лет правления», — пояснял Садыр Жапаров.