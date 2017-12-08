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Общество

На ремонт единственной в Кыргызстане детской психбольницы нужно 3 миллиона сомов

На ремонт единственной в Кыргызстане Республиканской детской психиатрической больницы, расположенной в селе Ивановка, необходимо 3 миллиона сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в учреждении.

«Больница существует с 1960 года. Капитального ремонта за это время в ней вообще никогда не было. Мы просили 3 миллиона сомов, но нам не давали. Теперь частично объявляем тендеры, для начала заменим вытяжку в пищеблоке, рухнувший потолок в бане и котельной», — сообщили в учреждении.

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Согласно информации портала госзакупок, на ремонт зданий планируется выделить 831,7 тысячи сомов.

Больница рассчитана на 40 мест. Там лечатся дети в возрасте от 6 до 16 лет с тяжелыми психическими расстройствами.

В Кыргызстане на учете по психическим расстройствам находится более 70 тысяч больных, из них около 6 тысяч — дети.
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