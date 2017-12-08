Электронные истории болезни вводят в больницах. Покупают десятки компьютеров

В Кыргызстане в больницах вводят электронные истории болезни.

Республиканская клиническая инфекционная больница, в частности, закупает персональные компьютеры. По данным портала госзакупок, всего на 80 единиц техники планируется потратить 2 миллиона 925 тысяч сомов.

«Правительство переходит на электронное ведение документации. Соответственно, все лечебные учреждения в стране тоже будут переходить на электронный вариант. Поэтому мы закупаем компьютеры», — пояснил ИА «24.kg» главный врач больницы Гулжигит Аалиев.

По его словам, компьютеры поступят в распоряжении врачей и медсестер. «Они больше не будут заполнять бумажную историю болезни. Лечащий врач сразу в отделении получит доступ к истории, будет назначать нужные анализы, лаборанты будут проводить их. Результаты также будут в компьютере. Это очень удобно, труд будет ускорен и облегчен», — отметил главврач.

Гулжигит Аалиев добавил, что все сотрудники обучены, умеют пользоваться техникой, тех, кто не имеет навыков, обучат дополнительно.