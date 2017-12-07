Депутат переживает, нужна ли помощь Ренату Самудинову и Эльнуре Молдокадыровой

Депутат парламента Ирина Карамушкина переживает, нужна ли помощь гражданскому активисту Ренату Самудинову и бывшей телеведущей ОТРК Эльнуре Молдокадыровой.

«Мы знаем, что они покинули территорию КР и задержаны в США на границе с Мексикой. А больше ничего не известно. Такое пренебрежение к ним, возможно, их воспринимают как предателей родины. Но все-таки они еще наши граждане. Пусть наш посол в США даст официальное интервью — что с ними, нужна ли им помощь или нет», — сказала Ирина Карамушкина.

Последняя информация о наших гражданах поступила 9 ноября. СМИ писали, что они находятся в спецприемнике и на условия содержания не жалуются.

Сразу же на въезде в США Ренат Самудинов и Эльнура Молдокадырова подали прошения о предоставлении им политического убежища.