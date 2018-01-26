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Общество

Личные данные абонентов сотовых компаний хотят передать МЧС. Ваше мнение?

Фото иллюстративное

Личные данные абонентов сотовых компаний хотят передать МЧС. Соответствующий законопроект инициировала депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, его уже внесли на рассмотрение в парламент.

Инициатива вызвала негативный отклик у специалистов. Директор Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев сообщил, что, обладая такими данными, можно следить за абонентами, получить доступ к микрофонам и записям на устройстве. А это уже нарушает Конституцию, гарантирующую гражданам свободу.

Возмутила инициатива и юристов. «Передавать в какую-то диспетчерскую службу контактные данные абонентов мобильных операторов просто незаконно и очень опасно», — уверен Канатбек Азиз.

Согласны ли вы на передачу личных данных МЧС?

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