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Общество

Передача МЧС личных данных абонентов. Депутаты ущемляют права кыргызстанцев

Глава Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова прокомментировала ИА «24.kg» предложение члена парламентской фракции СДПК Ирины Карамушкиной о передаче личных данных абонентов сотовых компаний операторам Государственной дежурно-диспетчерской службы «112» МЧС.

По словам юриста, это антиконституционная инициатива, поскольку она ущемляет права граждан и сотовых компаний, которые обязаны соблюдать конфиденциальность информации своих клиентов и их персональных данных.

Меня поражает, что представители народа, наши избранники, делают все возможное и невозможное, чтобы ущемить в правах нас, но расширить полномочия государственных органов.

Чолпон Джакупова
Она надеется, что у Ирины Карамушкиной хватит профессионализма и компетенции доработать этот проект закона, чтобы он не попирал нормы Конституции и не нарушал права кыргызстанцев.
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