Дом на карте Бишкека есть, а регистрации у владельца нет. О проблеме горожанина сегодня в парламенте рассказала депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, мужчина проживает в жилмассиве «Кара-Джигач». «В 2005 году получил домовую книгу, документы, платил с тех пор и коммунальные услуги, и налоги. Но документы были утеряны. Теперь выясняется, что в ГРС он нигде не проходит, дубликат не дают. Несколько раз я обращалась в госорганы. Дом есть на карте, я видела, но в регистрации ему отказывают. Мы ходим по кругу от двери к двери», - сказала Ирина Карамушкина.

Представители Минюста отметили, что при ведомстве есть Центр гарантированной юридической помощи. Специалисты готовы проконсультировать горожанина и предложить выход из ситуации.