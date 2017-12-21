12:36
+5
USD 69.64
EUR 82.49
RUB 1.19
Общество

Дом на карте Бишкека есть, а регистрации у владельца нет

Дом на карте Бишкека есть, а регистрации у владельца нет. О проблеме горожанина сегодня в парламенте рассказала депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, мужчина проживает в жилмассиве «Кара-Джигач». «В 2005 году получил домовую книгу, документы, платил с тех пор и коммунальные услуги, и налоги. Но документы были утеряны. Теперь выясняется, что в ГРС он нигде не проходит, дубликат не дают. Несколько раз я обращалась в госорганы. Дом есть на карте, я видела, но в регистрации ему отказывают. Мы ходим по кругу от двери к двери», - сказала Ирина Карамушкина.

Представители Минюста отметили, что при ведомстве есть Центр гарантированной юридической помощи. Специалисты готовы проконсультировать горожанина и предложить выход из ситуации.
Ссылка:
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
В ГРС заявления от политбеженцев о лишении их гражданства КР не поступали
Журналиста Kloop.kg допрашивали в ГКНБ три часа
Автора расследования по сайту samara.kg вызвали в ГКНБ
В госпредприятии «Инфоком» рассказали о расследовании по сайту samara.kg
С 2018 года бесплатные биометрические паспорта выдавать не будут
В городе Ош людям с инвалидностью вручили ключи от квартир
В Бишкеке ввели единый счет за коммунальные услуги
Депутат переживает, нужна ли помощь Ренату Самудинову и Эльнуре Молдокадыровой
В 2017 году в Кыргызстане свадеб сыграли меньше, чем в 2016-м
Бариер Адиев водворен в СИЗО
Популярные новости
Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в&nbsp;Бишкеке Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в Бишкеке
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Будни проститутки: за&nbsp;что хорошо платят, но&nbsp;бьют и&nbsp;ломают пальцы Будни проститутки: за что хорошо платят, но бьют и ломают пальцы
В&nbsp;Кыргызстане открыли новую тюрьму для пожизненно осужденных В Кыргызстане открыли новую тюрьму для пожизненно осужденных
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются