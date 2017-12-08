Ренат Самудинов и Эльнура Молдокадырова находятся в спецприемнике в Калифорнии

В Министерстве иностранных дел рассказали о судьбе гражданского активиста Рената Самудинова и бывшей телеведущей ОТРК Эльнуры Молдокадыровой.

По данным пресс-службы МИД, кыргызстанцы в ожидании решения суда находились в Центре временного содержания в городе Сан-Луисе (штат Аризона).

В настоящее время они находятся в спецприемнике города Аделанто в Калифорнии.

«Статус рассмотрения дела указанных лиц о прошении убежища компетентными органами США не раскрывается в соответствии с установленными требованиями внутреннего регламента. Связаться с гражданами КР лично в связи с имеющимися ограничениями не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Вместе с тем Посольство КР в США находится в постоянном контакте с отделом надзора за депортацией Иммиграционной службы США для оказания нашим гражданам консульско-правовой помощи в случае необходимости.

Последняя информация о наших гражданах поступила 9 ноября. СМИ писали, что они находятся в спецприемнике и на условия содержания не жалуются.

Сразу же при въезде в США Ренат Самудинов и Эльнура Молдокадырова подали прошения о предоставлении им политического убежища.