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Общество

ТЮРКСОЙ объявила 2018-й Годом Чингиза Айтматова

По итогам 35-го заседания Международной организации тюркской культуры в городе Туркестане (Казахстан) 2018-й объявлен Годом Чингиза Айтматова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Напомним, в 2018 году исполнится 90 лет со дня рождения писателя.

Международная организация тюркской культуры объединяет Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Турцию. ТЮРКСОЙ ставит главной целью развитие «сотрудничества между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов».
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