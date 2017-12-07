ТЮРКСОЙ объявила 2018-й Годом Чингиза Айтматова

По итогам 35-го заседания Международной организации тюркской культуры в городе Туркестане (Казахстан) 2018-й объявлен Годом Чингиза Айтматова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Напомним, в 2018 году исполнится 90 лет со дня рождения писателя.

Международная организация тюркской культуры объединяет Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Турцию. ТЮРКСОЙ ставит главной целью развитие «сотрудничества между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов».