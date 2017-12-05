На FoodExpo 2018 назовут победителя в номинации «Лучший продукт»

В Бишкеке 17-19 апреля 2018 года откроется выставка FoodExpo Kyrgyzstan, где на одной бизнес-площадке будут объединены пять выставочных мероприятий.

В рамках выставки пройдет конкурс на лучший продукт FoodExpo Kyrgyzstan.

Цель организаторов мероприятия — предоставить специальную бизнес-площадку для встреч производителей пищевой индустрии с торговыми сетями Кыргызстана.

Международные специализированные выставки, которые будут представлены на FoodExpo:

«Продукты питания и напитки»,

«Оборудование и товары для предприятий общественного питания — HoReCa»,

«Упаковочная индустрия»,

«Халал-индустрия»,

«Оборудование для пищевой промышленности».

В выставке примут участие более 60 компаний из 14 стран мира: России, Казахстана, Китая, Польши, Беларуси, Германии, Италии, Украины, Голландии, Кореи, Турции.

FoodExpo Kyrgyzstan — это уникальное отраслевое мероприятие, которое охватывает всю пищевую индустрию Кыргызстана.

В 2017 году ежегодную выставку посетили более 3 тысяч профильных специалистов, а участие принимали 35 компаний из шести стран. Встречи и переговоры на экспозициях позволят установить деловые контакты, расширяющие взаимовыгодное сотрудничество, подписать контракты, обменяться опытом и новыми технологиями, а также обсудить актуальные темы с профессионалами отрасли.

Если вы являетесь производителем или дистрибьютором продуктов питания и напитков, пищевого или упаковочного оборудования, а также товаров для предприятий общественного питания, приглашаем принять участие в FoodExpo 2018.

Компании, забронировавшие стенд до 31 декабря, получают 15-процентную скидку.

Организатором мероприятия выступает выставочная компания ОсОО «BiEXPO».

Более подробную информацию о выставке можно получить на официальном сайте www.biexpo.kg или по телефону +996775000005.

ИА «24.kg» является информационным партнером мероприятия.