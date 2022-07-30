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Общество

К общественным работам за полгода привлечены 22,8 тысячи нуждающихся

За шесть месяцев 2022 года в рамках проекта «Продукты в обмен на труд» к общественным работам привлечены 22,8 тысячи нуждающихся граждан. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Всего по республике в рамках программы реализуется 650 проектов. В том числе 500 проектов по принципу «продукты в обмен на труд», 150 — «наличные в обмен на труд».

«Министерство труда внедряет активные меры социальной защиты, когда люди получают не рыбу, а удочку. Реализуется программа курсов по наиболее востребованным специальностям. В обмен на наличные или продукты можно принять участие в общественно значимых проектах — строительство дорог и мостов, ремонт ирригационных систем. Также существует вариант получить наличные средства за обучение востребованной профессии», — отметил глава ведомства Кудайберген Базарбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241086/
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