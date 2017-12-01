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Общество

Изменения в тюремной системе невозможны без реформы судебной ветви власти

В 95 процентах случаев кыргызстанские суды при избрании меры пресечения направляют подследственных под стражу. Об этом сегодня на круглом столе, посвященном реформированию пенитенциарной системы, сообщил омбудсмен страны Кубат Оторбаев. 

По его словам, это приводит к переполненным камерам в следственных изоляторах и нарушению прав подследственных. Омбудсмен признал, что реформа тюремной системы без кардинальных изменений судебной ветви власти невозможна.

Кыргызстан в общемировом тюремном рейтинге занимает 93-е место из 223 стран по общему числу осужденных и 90-е место по числу заключенных на сто тысяч населения. 
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