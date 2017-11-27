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Общество

Мэрия Бишкека запретила собирать в школах деньги через учителей

Мэрия Бишкека издала распоряжение «Об ответственности руководителей образовательных организаций за незаконные денежные сборы», чем запретила собирать деньги через учителей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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По ее данным, поборы в школах стали своеобразным бичом современной системы образования.

«При рассмотрении проблемы изнутри становится понятно, что школы действительно нуждаются в дополнительном финансировании со стороны родителей и спонсоров, но обеспечение потребности школ полностью не должно возлагаться на плечи родителей», — отметили в мэрии.

Распоряжением запрещается сбор денег через учителей, классных руководителей. Тем более на проведение мероприятий и праздников.


Мэр Бишкека Албек Ибраимов возложил персональную ответственность на руководителей образовательных организаций за денежные сборы.
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