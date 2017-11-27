Мэрия Бишкека запретила собирать в школах деньги через учителей

Мэрия Бишкека издала распоряжение «Об ответственности руководителей образовательных организаций за незаконные денежные сборы», чем запретила собирать деньги через учителей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.





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Распоряжением запрещается сбор денег через учителей, классных руководителей. Тем более на проведение мероприятий и праздников.

Албек Ибраимов

По ее данным, поборы в школах стали своеобразным бичом современной системы образования.«При рассмотрении проблемы изнутри становится понятно, что школы действительно нуждаются в дополнительном финансировании со стороны родителей и спонсоров, но обеспечение потребности школ полностью не должно возлагаться на плечи родителей», — отметили в мэрии.Мэр Бишкекавозложил персональную ответственность на руководителей образовательных организаций за денежные сборы.