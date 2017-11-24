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Общество

Залетная чайка на 500 тенге. В Казахстане спорят, откуда она появилась

На купюре номиналом 500 тенге появилась «залетная чайка». Об этом сообщили казахские СМИ.

Национальный банк Казахстана на этой неделе презентовал новую купюру в 500 тенге. Внимательные казахстанцы заметили, что изображенная на оборотной стороне чайка схожа с фотографией из Википедии. Изображение чайки — плагиат.

«Я не буду комментировать, в какой позиции находится чайка. Я считаю, это вообще абсурд — комментировать то, что отдельные граждане пытаются в Facebook извратить. Залетная это чайка. Залетела она на Каспийское море. Перепутала», — сказал директор департамента по защите прав потребителей финансовых услуг Нацбанка РК Александр Терентьев.

Специалисты Нацбанка раскроют тайну «залетной» птицы. «Кого там интересует по поводу изображений на новой банкноте, мы организуем комментарий с нашими экспертами, специалистами, которые вам прокомментируют. Вы можете древо разобрать этой чайки, ее происхождение, залом крыльев, поворот головы, мах крыла, проведете идентификацию этой чайки», — сообщил Александр Терентьев.
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